Литва пропонує направити на Запорізьку АЕС поліцейську місію ООН

Таким чином можна буде забезпечити безпеку на станції.

Заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Паулаускас закликав ООН розглянути можливість направлення постійних сил поліції ООН на Запорізьку АЕС.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

“Литва виступає за створення довгострокової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, де поліція ООН могла б зробити свій внесок, забезпечивши її фізичну безпеку. Хоча війна в Україні може здаватися деяким країнам далекою, ядерні інциденти ігнорують національні кордони. Російські війська контролюють і використовують у військових цілях одну з чотирьох АЕС в Україні. Ядерний інцидент там становив би загрозу навіть для найвіддаленіших країн світу”, - зазначив Паулаускас.

Він Паулаускас запевнив, що Литва буде готова брати активну участь і направити в таку місію литовських правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс пропонує колегам з ЄС обговорити направлення миротворців на Запорізьку АЕС.