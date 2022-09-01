​"Випав із вікна лікарні": в Москві загинув голова ради директорів "Лукойлу"

У Росії за цей рік загинули вже кілька топ-менеджерів, пов'язаних із нафтогазовою галуззю.

У Москві загинув голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов.

Як повідомляють російські ЗМІ.

"Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКБ (Центральної клінічної лікарні). Від отриманих травм він помер", - пише "Інтерфакс".

"Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року. Також ця російська компанія є у санкційних списках Ради національної безпеки та оборони України.

Маганов очолив раду директорів "Лукойлу" в 2020 році. Він був братом гендиректора іншої великої російської компанії - "Татнафти" - Наїля Маганова.

Нагадаємо, в липні в Росії помер гендиректор логістичної компанії "Астра-Шиппінг", яка спеціалізується на підрядах Газпрому. Повідомлялося, що чоловік вчинив самогубство.

А з початку року це вже четверта смерть топменеджера, безпосередньо пов'язаного з Газпромом. У січні в Ленінградській області знайшли мертвим топменеджера "Газпром інвесту" Леоніда Шульмана, у лютому - заступника директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова. Офіційні версії причин загибелі в обох випадках - також самогубство.

У квітні в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку. За версією слідства, Аваєв застрелив своїх близьких, а потім наклав на себе руки.