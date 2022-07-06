У Росії помер четвертий з початку року топ-менеджер, пов'язаний із "Газпромом"

У Ленінградській області Росії на території елітного котеджного селища "Морські тераси" знайдено мертвим гендиректора логістичної компанії "Астра-Шиппінг", яка спеціалізується на підрядах "Газпрому", 61-річного Юрія Воронова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що тіло чоловіка знайшли у басейні на його власній ділянці. Попередня причина смерті – вогнепальне поранення впритул, яке завдав собі сам Воронов.

Близькі загиблого стверджують, що той втратив великі гроші через проблеми з контрагентами та партнерами.

За інформацією "СПАРК-Інтерфакс", у 2020 та 2021 роках збитки компанії "Астра-Шиппінг" склали 160 мільйонів рублів.

Нагадаємо, з початку року це вже четверта смерть топ-менеджера, безпосередньо пов'язаного з "Газпромом". У січні в Ленінградській області знайшли мертвим топ-менеджера "Газпром інвесту" Леоніда Шульмана, у лютому - заступника директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова. Офіційні версії причин загибелі в обох випадках - самогубство.

У квітні в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружину та дочку. За версією слідства, Аваєв застрелив своїх близьких, а потім наклав на себе руки.