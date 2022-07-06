В МЗС прокоментували заяву Лаврова про образу на Францію: "Дисоціативний розлад"

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який звинуватив Францію в "порушенні дипломатичної етики" через публікацію стенограми телефонної розмови Макрона та Путіна.

Так, спікер МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що росіяни в листопаді 2021 року оприлюднили конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату.

"Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Владіміра Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але при цьому він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад у російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Нагадаємо, близькі до Єлисейського палацу ЗМІ опублікували повний текст розмови Макрона та Путіна, яка сталася за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Цей діалог цікавий з кількох причин. Перша – він демонструє, що Путін брехав Макрону: він не збирався відводити війська з українського кордону. Друга – Захід до останнього намагався тиснути на українську владу з тим, щоби та пішла на поступки Путіну, ба більше, сам Захід хотів дечим поступитися. Третя – Зеленський та загалом українське керівництво не збиралися, попри тиск, поступатися інтересами держави.

Стенограму розмови можна прочитати в матеріалі LB.ua "«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)".