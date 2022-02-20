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Макрон і Путін поспілкувалися щодо України

Розмова президентів тривала майже дві години.

Макрон і Путін поспілкувалися щодо України
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 20 лютого, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомили у Єлисейському палаці, розмова була проведена Макроном з метою запобігти великому конфлікту в Україні.

Розмова Макрона і Путіна тривала майже дві години. Її подробиці поки не наводяться.

12 лютого Макрон вже спілкувався по телефону з Путіним. Темою розмови була ситуація на кордонах України. Після цього Макрон зателефонував президенту Зеленському

19 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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