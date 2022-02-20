Макрон і Путін поспілкувалися щодо України

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 20 лютого, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомили у Єлисейському палаці, розмова була проведена Макроном з метою запобігти великому конфлікту в Україні.
Розмова Макрона і Путіна тривала майже дві години. Її подробиці поки не наводяться.
12 лютого Макрон вже спілкувався по телефону з Путіним. Темою розмови була ситуація на кордонах України. Після цього Макрон зателефонував президенту Зеленському.
19 лютого президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України.