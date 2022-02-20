Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення наступного тижня, – міністр закордонних справ Британії
Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення наступного тижня, – міністр закордонних справ Британії
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Бутусов і Шуфрич влаштували бійку у прямому ефірі
Бутусов і Шуфрич влаштували бійку у прямому ефірі
Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
​Операція «Евакуація»
​Операція «Евакуація»
Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"
Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"
Росія склала "розстрільний список" українських діячів на випадок вторгнення, – FP
Росія склала "розстрільний список" українських діячів на випадок вторгнення, – FP
У мережі повідомляють про сильний вибух в окупованому Луганську
У мережі повідомляють про сильний вибух в окупованому Луганську
ГоловнаПолітика

Байден скликає Раду нацбезпеки через ситуацію навколо України

Президента США поінформували про зустріч віце-президента Гарріс з Зеленським.

Байден скликає Раду нацбезпеки через ситуацію навколо України
Фото: whitehouse.gov

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе в неділю, 20 лютого, засідання Ради національної безпеки щодо ситуації навколо України.

Про це йдеться у повідомленні прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден продовжує стежити за ситуацією в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує про розвиток подій. Президент скликає засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні", - написала Псакі.

Вона підтвердила, що "Росія в будь-який момент може почати напад на Україну".

У повідомленні йдеться про те, що Байдена поінформували про зустрічі віце-президента Камали Харріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та лідерами інших країн.

Нагадаємо, що 19 лютого на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський звернувся до країн-членів НАТО. Він закликав створити фонд допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден, коментуючи результати переговорів із союзниками, зазначив, що в разі вторгнення до України Росія отримає "значні" санкції.

Також Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також