Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань

Водночас вона не відкидає пропозицію Зеленського про скликання держав-підписантів.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Але, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни.

Відповідну заяву вона зробила в ефірі каналу "Україна 24", пише "РБК-Україна".

"Будапештський меморандум - це, дійсно, формат без юридичних зобов'язань рамках міжнародного права. Але я думаю, що зараз треба пробувати все, щоб уникнути війни", – зазначила посол.

Фельгузен також Фельдгузен сказала, що не відкидає пропозицію Зеленського щодо скликання держав-гарантів меморандуму, додає "24 канал".

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки повідомив, що Україна скликає консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Це вже вчетверте, коли країна робить це.

З 2014 року Україна тричі безуспішно намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму.

Президент попередив, що це востаннє, коли Україна ініціює консультації у рамках Будапештського меморандуму – скликати їх доручено міністру закордонних справ.

"Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки – Україна матиме повне право вважати, що Будапештській меморандум не працює і усі пакетні рішення 92-го (94-го. – ред.) року були поставлені під сумнів", – зазначив він.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

В обмін на відмову від ядерного потенціалу країни зобовʼязувались поважати незалежність і кордони України, та, серед іншого, проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.