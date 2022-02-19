Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Відео

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія – що не хоче нападати. Хтось з нас бреше".

Президент України Володимир Зеленський долучився до Мюнхенської безпекової конференції. Свій виступ він почав зі слів, що Україна хоче миру.

"Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія – що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще на аксіома, але вже не гіпотеза", – заявив президент.

Він додав, що нещодавно був на лінії розмежування. Юридично – між Україною та тимчасово окупованими територіями, фактично – між миром і війною, де з одного боку дитсадок і школа, а з іншого – снаряди, що влучають у них.

"Діти, звичайні діти без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів у ці три дні і згадками про Україну в цьогорічному Munich Security Report... І коли на шкільному подвірʼї зʼявляєтья воронка – у дітей зʼявляється питання: невже світ забув про свої помилки XX століття? До чого призводять спроби умиротврення?" – продовжив Зеленський.

Президент додав, що хоче переконатись, що всі однакого розуміють відповідь на питання: як так сталося, що в XXI столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди? Чому вона триває довше, ніж Друга світова війна? Як ми дійшли до найбільшої світової кризи з часів Холодної війни?

Він сказав, що для нього як президента країни, яка втратила тисячі людей і на кордонах якої стоять 150 000 російських військових, техніки і озброєння відповідь очевидна: архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення, правила, які світ встановив десятки років тому, більше не працюють.

"Система безпеки повільна. Вкотре дає збій через різні речі – егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні", – додав він.

Зеленський зазначив, що байдужість робить співучасником.

"15 років тому саме тут Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат – щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави", – зазначив він.

Президент додав, що ООН, яка має захищати світову безпеку, не може захистити себе, коли порушується її статут. При цьому ООН сама ігнорує Кримську платформу – формат, покликаний мирним шляхом деокупувати територію та захистити права кримчан.

"Три роки тому тут Ангела Меркаль сказала: хто підбере уламки світового порядку? Тільки всі ми разом. Аудиторія аплодувала стоячи. Але колективні овації не переросли в колективні дії", – зазначив він.

Зеленський вважає, що пізно думати про ремонт архітектури світової безпеки. Він вважає, що треба будувати нову систему до мільйонів жертв, маючи давні уроки двох світових війн, а не власний досвід можливої третьої.

Він додав, що попереджав про те, що війна в Україні – це війна скрізь.

"Потрібні докази. Потрібні дії. Саме світу. Ми будемо захищати свою землю маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5000 шоломів. Всі ми маємо розуміти – це не благодійні внески. Це ваш внесок у безпеки Європи та світу, де Україна 8 років є щитом. І вісім років стримує одну з найбільших армій світу", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що українці захищатимуться попри кількість солдатів на кордонах.

"Щоб дійсно допомогти Україні – не потрібно говорити про дати нового вторгнення. Нам набагато більше потрібні інші дати", – зазначив він.

Зеленський нагадав, що завтра в Україні День Героїв Небесної сотні. Але і через 8 років після цього Україна має закликати до визнання європейської перспективи. Росія переконує, що в Єропі нас ніхто не чекає.

"Хіба не Європа має доводити, що це неправда? Хіба не Європа має сьогодні сказати – наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в союз? Хіба Україна не заслуговує на прямі і чесні відповіді? Це ж стосується і НАТО. Нам кажуть – двері відкриті. Але поки що стороннім віхд заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, але всі не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері – добре, але потрібні відкриті відповіді", – заявив він.

Найкращим часом для відповідей він вважає найближчий Саміт у Мадриді.

Президент зазначив, що Україна виконує нормандські і мінські домовленості і прагне дипломатичного врегулювання. Але в Мінському процесі Україна постійно вносить пропозиції, втім бачить снаряди і кулю з того боку. Він також перерахував злочини в ОРДЛО, вчинені окупантами.

Україна вимагає негайно розблокувати Мінський процес, але готова шукати ключ до закінчення війни в усіх форматах і містах, з усіма країнами.

Нагадаємо, президент полетить з Мюнхенської конференції до Києва сьогодні ж.