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Порошенко: якщо Росія припинить стріляти – буде мир, якщо Україна припинить стріляти – не буде України

Він додав, що коли привіз перші Джавеліни зі Сполучених Штатів Америки, йому було заборонено відправляти їх на фронт. 

Порошенко: якщо Росія припинить стріляти – буде мир, якщо Україна припинить стріляти – не буде України
Фото: Європейська солідарність

Україні потрібен справжній мир, а не капітуляція. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, відповідаючи на запитання, чи має Україна відповідати на російські обстріли.  

"Черчилль свого часу сказав дуже важливу фразу: якщо ви хочете миру, він у вас буде через дві години – капітулюйте. Але у вас не буде своєї країни", – цитує Порошенка пресслужба "Євросолідарності"

"Коли я виступав на саміті НАТО, я сказав: якщо Росія припинить стріляти, то буде мир. А якщо Україна припинить стріляти, як нам пропонують зараз, то не буде України. В цьому є вся різниця", – наголосив Порошенко. 

Він додав, що коли привіз перші Джавеліни зі Сполучених Штатів Америки, йому було заборонено відправляти їх на фронт. Вони зберігалися на складах. 

"Але ми скрізь розповсюдили інформацію, що в кожній бригаді є Джавеліни. І як тільки російські танки виходять на позиції, бо обстріл здійснювався в тому числі і з танків, – ми будемо застосовувати Джавеліни. Наступного дня російські мехводи відмовлялися виходити на бойові позиції – бо в українців з’явилися Джавеліни", – зазначив Порошенко. 

Порошенко наголосив, що якщо Росія прийме рішення вдертися до України – це точно не буде залежати від волі України. 

"У нас є одна божевільна людина – Путін, яка вторгається в Україну абсолютно незалежно від української поведінки. Це – шантаж. Шантаж світу ядерною дубинкою. І це відбудеться незалежно, будемо ми відповідати чи не будемо. А ми маємо знищувати російських окупантів і захищати українську землю", – наголосив Порошенко.

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