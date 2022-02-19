Посол Великобританії почала працювати у Львові

Британський посол Мелінда Сіммонс вже працює у дипломатичній місії у Львові після евакуації з Києва, яка була зроблена через загрозу широкого вторгнення Росії.
Про це посол написала на своїй сторінці у Twitter.
"Почала працювати у Львові сьогодні. Повернусь до Києва одразу як це стане можливим", - написала посол.
Getting started in Lviv today. And intending to be back in Kyiv as soon as is possible. pic.twitter.com/Ue6RHgk612— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 19, 2022
18 лютого стало відомо, що офіс посольства Великобританії у Києві тимчасово переміщується до Львова.
17 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна, Великобританія та Польща створили новий формат співпраці. Про створення нового формату планували оголосити 2 лютого в межах візиту до Києва очільниці МЗС Британії Ліз Трасс. З огляду на те, що вона захворіла на ковід, це оголошення перенесли на пізніше.
Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко підкреслював, що альянс України, Британії та Польщі не буде альтернативою іншим співдружностям.