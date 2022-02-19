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Посол Великобританії почала працювати у Львові

Вона обіцяє повернутися до Києва.

Посол Великобританії почала працювати у Львові
Фото: EPA/UPG

Британський посол Мелінда Сіммонс вже працює у дипломатичній місії у Львові після евакуації з Києва, яка була зроблена через загрозу широкого вторгнення Росії.

Про це посол написала на своїй сторінці у Twitter.

"Почала працювати у Львові сьогодні. Повернусь до Києва одразу як це стане можливим", - написала посол.

18 лютого стало відомо, що офіс посольства Великобританії у Києві тимчасово переміщується до Львова.

17 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна, Великобританія та Польща створили новий формат співпраці. Про створення нового формату планували оголосити 2 лютого в межах візиту до Києва очільниці МЗС Британії Ліз Трасс. З огляду на те, що вона захворіла на ковід, це оголошення перенесли на пізніше. 

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко підкреслював, що альянс України, Британії та Польщі не буде альтернативою іншим співдружностям. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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