Посол Великобританії почала працювати у Львові

Вона обіцяє повернутися до Києва.

Британський посол Мелінда Сіммонс вже працює у дипломатичній місії у Львові після евакуації з Києва, яка була зроблена через загрозу широкого вторгнення Росії.

Про це посол написала на своїй сторінці у Twitter.

"Почала працювати у Львові сьогодні. Повернусь до Києва одразу як це стане можливим", - написала посол.

Getting started in Lviv today. And intending to be back in Kyiv as soon as is possible. pic.twitter.com/Ue6RHgk612 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 19, 2022

18 лютого стало відомо, що офіс посольства Великобританії у Києві тимчасово переміщується до Львова.

17 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна, Великобританія та Польща створили новий формат співпраці. Про створення нового формату планували оголосити 2 лютого в межах візиту до Києва очільниці МЗС Британії Ліз Трасс. З огляду на те, що вона захворіла на ковід, це оголошення перенесли на пізніше.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко підкреслював, що альянс України, Британії та Польщі не буде альтернативою іншим співдружностям.