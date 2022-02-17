Кулеба повідомив про започаткування Україною, Британією та Польщею нового формату співпраці

Україна, Великобританія та Польща створили новий формат співпраці. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу з британською колегою Ліз Трасс з нагоди її візиту в Київ.

Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау не зміг прибути до України з логістичних причин.

"Дистанційно він з нами і ми оголошуємо про започаткування цього тристороннього українсько-польсько-британського формату. Невдовзі на офіційних сайтах наших зовнішньополітичних відомств зʼявиться відповідна заява", – повідоми Кулеба.

В цій заяві йдеться про те, що Британія та Польща стоятимуть пліч о пліч з українцями у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

"Польща та Великобританія допомогатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацієї", – додав міністр.

Окрему увагу приділятимуть "Кримській платформі".

Нагадаємо, 1 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Деталей формату він не озвучив.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба того ж дня повідомив, що офіційне оголошення про створення нового формату планували зробити від міністерств закордонних справ трьох країн 2 лютого в межах візиту до Києва очільниці МЗС Британії Ліз Трасс. З огляду на те, що вона захворіла на ковід, це оголошення перенесли на пізніше.

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко підкреслював, що альянс України, Британії та Польщі не буде альтернативою іншим співдружностям.