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Кулеба повідомив про започаткування Україною, Британією та Польщею нового формату співпраці

Сторони зосередяться на економічній, торговельній співпраці та енергетиці. 

Кулеба повідомив про започаткування Україною, Британією та Польщею нового формату співпраці
Фото: inosmi.ru

Україна, Великобританія та Польща створили новий формат співпраці. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу з британською колегою Ліз Трасс з нагоди її візиту в Київ.

Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау не зміг прибути до України з логістичних причин. 

"Дистанційно він з нами і ми оголошуємо про започаткування цього тристороннього українсько-польсько-британського формату. Невдовзі на офіційних сайтах наших зовнішньополітичних відомств зʼявиться відповідна заява", – повідоми Кулеба.

В цій заяві йдеться про те, що Британія та Польща стоятимуть пліч о пліч з українцями у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. 

"Польща та Великобританія допомогатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацієї", – додав міністр.

Окрему увагу приділятимуть "Кримській платформі".

Нагадаємо, 1 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Деталей формату він не озвучив.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба того ж дня повідомив, що офіційне оголошення про створення нового формату планували зробити від міністерств закордонних справ трьох країн 2 лютого в межах візиту до Києва очільниці МЗС Британії Ліз Трасс. З огляду на те, що вона захворіла на ковід, це оголошення перенесли на пізніше. 

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко підкреслював, що альянс України, Британії та Польщі не буде альтернативою іншим співдружностям. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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