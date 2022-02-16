Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
Літакобудування України: шанси є
Літакобудування України: шанси є
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Естонська розвідка: війська Росії готові до повномасштабного наступу, але лишається політичне рішення
Естонська розвідка: війська Росії готові до повномасштабного наступу, але лишається політичне рішення
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
The Sun, яка називала нову дату вторгнення в Україну, переписала статтю
The Sun, яка називала нову дату вторгнення в Україну, переписала статтю
ГоловнаСвіт

Українець Поляков продав свою частку в Firefly Aerospace за 1 долар

Він наголосив, що пишається своїми досягненнями у компанії.

Українець Поляков продав свою частку в Firefly Aerospace за 1 долар
Макс Поляков
Фото: ngp-ua.info

Український підприємець Макс Поляков продав 58% акцій космічної компанії Firefly Aerospace своєму бізнес-партнеру та співзасновнику компанії Томасу Марк'юзіку за 1 долар. 

Про це Поляков написав у Facebook.

Раніше з проханням продати свою частку у компанії до Полякова звернувся уряд Сполучених Штатів.

"Я віддаю всі свої 58% акцій Firefly за 1 долар у власність співзасновнику та партнеру Тому. Шановний Комітет з іноземних інвестицій у США, Повітряні сили та 23 агентства США, які зрадили мене та засудили мене у всіх ваших діях за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить усіх вас, хлопці", - написав Поляков.

Він наголосив, що є громадянином України, має український паспорт та пишається своїми досягненнями у компанії.

Нагадаємо, компанія Firefly Aerospace спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також