Українець Поляков продав свою частку в Firefly Aerospace за 1 долар

Він наголосив, що пишається своїми досягненнями у компанії.

Український підприємець Макс Поляков продав 58% акцій космічної компанії Firefly Aerospace своєму бізнес-партнеру та співзасновнику компанії Томасу Марк'юзіку за 1 долар.

Про це Поляков написав у Facebook.

Раніше з проханням продати свою частку у компанії до Полякова звернувся уряд Сполучених Штатів.

"Я віддаю всі свої 58% акцій Firefly за 1 долар у власність співзасновнику та партнеру Тому. Шановний Комітет з іноземних інвестицій у США, Повітряні сили та 23 агентства США, які зрадили мене та засудили мене у всіх ваших діях за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить усіх вас, хлопці", - написав Поляков.

Він наголосив, що є громадянином України, має український паспорт та пишається своїми досягненнями у компанії.

Нагадаємо, компанія Firefly Aerospace спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць.