У Словаччині президентський палац підсвітили блакитно-жовтими кольорами на знак солідарності з Україною

Фото опублікувала у своєму профілі на Twіtter президентка Словаччини Зузанна Чапутова.

Президентський палац у Словаччині підсвітили кольорами українського прапора, щоб висловити солідарність з Україною, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця Словаччини Зузанна Капутова опублікувала фото палацу опублікувала у своєму Twitter-акаунті.

"Зараз, коли Україна відзначає День єдності, президентський палац - у блакитно-жовтих кольорах на знак підтримки нашого сусіда. Символи важливі, але сильнішими нас робить наша єдність і рішучість у захисті демократії і свободи", - написала Капутова.

Нагадаємо, з нагоди тижня солідарності на будівлі мерії столиці Латвії встановили прапор України, а ввечері 14 лютого будівлю підсвітили кольорами українського прапора. Така акція триватиме до 20 лютого.

В головному соборі Відня 19 лютого відбудеться екуменічна молитва за Україну. Заходи на підтримку своєї країни організовує в столиці Австрії українська громада.