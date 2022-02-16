Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
ГоловнаСвіт

Столицю Таїланду Бангкок вирішили переіменувати

У перекладі місто називатиметься "Місто янголів, велика столиця".

Столицю Таїланду Бангкок вирішили переіменувати
Фото: EPA/UPG

Управління королівського товариства Таїланду оголосило про офіційне перейменування столиці країни Бангкока - вона матиме назву Крунг Тхеп Маха Накхон, що перекладається як "Місто янголів, велика столиця".

Про це повідомляє Bangkok Post.

Нова назва набуде чинності після схвалення спеціальним комітетом, що відповідає за перевірку всіх законопроектів. У майбутньому для позначення міста можна буде використовувати також і назву Бангкок, її позначатимуть у дужках.

Повна назва міста звучить як Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Прасіт. Вона увійшла до Книги рекордів Гіннесса як найдовша у світі географічна назва, що складається зі 168 літер.

Нагадаємо, в березні 2019 року столицю Казахстану Астану перейменували в Нурсултан на честь Назарбаєва.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також