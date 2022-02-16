Столицю Таїланду Бангкок вирішили переіменувати

Управління королівського товариства Таїланду оголосило про офіційне перейменування столиці країни Бангкока - вона матиме назву Крунг Тхеп Маха Накхон, що перекладається як "Місто янголів, велика столиця".

Про це повідомляє Bangkok Post.

Нова назва набуде чинності після схвалення спеціальним комітетом, що відповідає за перевірку всіх законопроектів. У майбутньому для позначення міста можна буде використовувати також і назву Бангкок, її позначатимуть у дужках.

Повна назва міста звучить як Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатхані Буріром Удомратчанівет Махасатан Амон Піман Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Прасіт. Вона увійшла до Книги рекордів Гіннесса як найдовша у світі географічна назва, що складається зі 168 літер.

Нагадаємо, в березні 2019 року столицю Казахстану Астану перейменували в Нурсултан на честь Назарбаєва.