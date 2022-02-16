Естонська розвідка: війська Росії готові до повномасштабного наступу, але лишається політичне рішення

Розвідка Естонії вважає, що Росія з військової точки зору готова до повномасштабної війни, але лишається ще політичне рішення.

У звіті, опублікованому на сайті Естонської закордонної служби розвідки зазначено, що восени і взимку Росія мобілізувала 150 000 осіб до кордонів України, розгорнула частини та засоби всіх своїх військових округів включно з Далеким Сходом. Це найбільше військове нарощування Росією за останні 30 років.

Крім тих, хто постійно дислокується в регіоні біля України, Росія перекинула більше 60 мотострілецьких і танкових батальйонів, приблизно 10 ракетних дивізіонів "Іскандер" та понад 30 дивізіонів артилерії.

"Взимку 2021-2022 років відбулося значне зростання діяльності російських спецслужб і підрозділів спецназу проти стратегічно важливих об’єктів в Україні", – йдеться у звіті.

Ще 20 000 російських військових булии перекинуті в Білорусь для навчань.

"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне тільки політичне рішення. Якщо Росія вибере війну, рівень військової загрози в Європі зросте. Хоча війна в Україні не становитиме безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії може посилитися в довгостроковій перспективі, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху в українському питанні. Навіть якщо російське керівництво вдасться переконати відмовитися від військової агресії, Естонія та інші західні країни повинні готуватися до дедалі більш тривалого військового тиску з боку Росії – прямі загрози війни стали невід’ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік", – підсумували в звіті.

Розвідники також стверджують, що спецслужби РФ мають список стратегічних цілей в Україні, враження яких призведе до перешкод енергопостачанню та життєздатності ЗСУ. Стверджується, що аналогічні списки Росія має і щодо інших європейських країн.

Фото: raport.valisluureamet.ee

Нагадаємо, що влада Росії відкидає план наступу на Україну, але водночас звинувачує ЗСУ в обстрілях цивільного населення Донбасу. Крім цього, Держдума вирішила звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незаконні формування "Л/ДНР" незалежними державами. На аналогічний крок РФ раніше пішла щодо Абхазії – окупованої внаслідок російсько-грузинської війни території.

Збройні сили України готові до відсічі, військове керівництво регулярно проводить тренування та навчання, а західні держави надали вже більше 2000 тонн військового обладнання, покликаного допомогти чинити спротив окупантам в разі потреби.

Також Захід розробив санкційний пакет на випадок нового вторгнення, щоправда, конкретний список обмежувальних заходів не повідомили навіть президенту України.

За даними міністра оборони Олексія Резінкова, станом на ранок 16 лютого дані української розвідки стосовно безпекової ситуації та дій Росії повністю відповідають прогнозам і не містять нічого неочікуваного.