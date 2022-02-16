Міноборони Росії заявило про виведення військ з Криму після навчань

Міністерство оборони Росії повідомило про повернення підрозділів Південного військового округу з військових навчань у Криму до місць постійної дислокації.

“Підрозділи ПВО, які завершили виконання завдань у рамках планових тактичних навчань на загальновійськових полігонах Кримського півострова, вранці розпочали повернення до пунктів постійної дислокації автотранспортом та залізницею”, – йдеться у повідомленні.

Навчання проводилися на території 15 полігонів.

“Підрозділи Південного та Західного військових округів, що виконали навчально-бойові завдання в рамках навчань, вже розпочали навантаження на залізничний та автомобільний транспорт та розпочали рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон”, – додали в Міноборони.

Нагадаємо, 15 лютого Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань.

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