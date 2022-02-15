США не спостерігають відведення військ РФ від кордону з Україною, - Байден

Сполучені Штати не мають підтвердження відведення російських військ від українського кордону. Американська розвідка повідомляє, що російські збройні формування залишаються на своїх позиціях.

Про це повідомив президент США Джо Байден під час пресконференції у Білому дому.

"Сьогодні Міноборони РФ запевнило, що певні підрозділи військові залишають свої позиції поблизу України. Це було б добре, але ми не можемо це перевірити. Ми ще не маємо інформації про те, що російські підрозділи повертаються до баз. Насправді наша розвідка повідомляє, що вони залишаються на позиціях. Росія має більше 150 тис. військових на території Росії та Білорусі поблизу кордону (з Україною). Вторгнення є можливим", - сказав Байден.

Він вчергове закликав американців залишити Україну на тлі загострення безпекової ситуації.