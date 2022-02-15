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МЗС Греції викликало українського посла в Афінах через вбивство двох греків у селищі Гранітне

Грецька сторона вимагає провести повне розслідування інциденту та притягти винних до відповідальності.

МЗС Греції викликало українського посла в Афінах через вбивство двох греків у селищі Гранітне

Посла України в Афінах Сергія Шутенка 15 лютого викликали до МЗС Греції у зв'язку з вбивством двох греків та пораненням ще декількох громадян Греції в селищі Гранітне, що на Донбасі.

Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС Греції.

Міністра закордонних справ Греції Нікос Дендіас доручив викликати посла України в Греції Сергія Шутенка. Останньому повідомили про інцидент, що трапився в селищі Гранітне.

Грецька сторона висловила особливу занепокоєність і необхідність захисту своїх громадян.

Дендіас повідомив, що вимагає провести повне розслідування інциденту та притягти винних до відповідальності.

Посол України Сергій Шутенко висловив співчуття сім'ям загиблих і зазначив, що в інциденті не було політичного чи етнічного мотиву, він є суто є кримінальним злочином.

"Кожна втрата життя – це трагедія, і ми цінуємо людське життя понад усе. Ми знаємо це краще, ніж будь-хто інший, тому що за всю восьмирічну російсько-українську війну Україна зазнала понад 14 000 втрат. Цю трагедію не слід використовувати в будь-яких політичних цілях. Жертви – це наші громадяни України, і ми не розрізняємо їх за походженням", - йдеться в повідомленні українського посольства в Афінах на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого в селищі Гранітне Волноваського району Донецької області сталася стрілянина. Її жертвами стали двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомила, що за подвійне вбивство затримано військових ЗСУи. За даними поліції, інцидент трапився на території кафе - між декількома людьми у кафе виник конфлікт, після чого невідомі почали стріляти.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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