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Литва направила в Україну своїх військових інструкторів

Вони навчатимуть військовослужбовців ЗСУ працювати з ракетними комплексами Stinger.

Литва направила в Україну своїх військових інструкторів
Фото: Christopher O'Quin

Литовські військові вирушили в Україну для навчання ЗСУ щодо використання ракетних комплексів Stinger, повідомляє литовське видання LRT.

"Ми повністю підтримуємо і буде підтримувати Україну. Зброя та техніка ніщо без знань та вміння ними управляти, тому разом із переданими ЗРК малої дальності Stinger ми ділитимемося знаннями та досвідом", - цитує видання головнокомандувача литовської армії Вальдемараса Рупшиса.

Він додав, що литовські військові водночас переймають досвід українських колег, оскільки "Україна все ще воює, у них є нові знання, які важливі для оборони нашої країни".

Водночас в Україну доставлять комплекти литовських бронежилетів.

Нагадаємо, 13 лютого в Україну доставили партію військової допомоги від Литви - ПЗРК Stinger та іншу військову амуніцію.

11 лютого прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте побувала на лінії розмежування у Луганській області; вона відвідала КПВВ "Щастя" та "Станиця Луганська".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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