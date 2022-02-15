Литва направила в Україну своїх військових інструкторів

Литовські військові вирушили в Україну для навчання ЗСУ щодо використання ракетних комплексів Stinger, повідомляє литовське видання LRT.
"Ми повністю підтримуємо і буде підтримувати Україну. Зброя та техніка ніщо без знань та вміння ними управляти, тому разом із переданими ЗРК малої дальності Stinger ми ділитимемося знаннями та досвідом", - цитує видання головнокомандувача литовської армії Вальдемараса Рупшиса.
Він додав, що литовські військові водночас переймають досвід українських колег, оскільки "Україна все ще воює, у них є нові знання, які важливі для оборони нашої країни".
Водночас в Україну доставлять комплекти литовських бронежилетів.
Нагадаємо, 13 лютого в Україну доставили партію військової допомоги від Литви - ПЗРК Stinger та іншу військову амуніцію.
11 лютого прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте побувала на лінії розмежування у Луганській області; вона відвідала КПВВ "Щастя" та "Станиця Луганська".