Путін повʼязав звернення Держдуми про визнання "ДНР" і "ЛНР" із частковим відводом військ

Президент РФ Володимир Путін повʼязав частковий відвід військ на місця постійної дислокації та заклик Держдуми Росії визнати "незележність" незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Відповідну думку він озвучив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який приїхав до Москви після візиту в Україну.

"Щодо виконавчих органів влади, зокрема військово-політичного керівнцтва країни – тут коментувати нема чого – ухвалено рішення про частковий відвід військ. Голосування у Держдумі, думаю, так чи інакше повʼязані з цим, тому що депутати парламенту орієнтуються на суспільну думку. Орієнтуються на думку виборців, тонко відчувають. У нашій країні більшість людей співчувають мешканцям Донбасу, підтримують їх і сподіваються, що ситуація там корінним чином зміниться у кращий для них бік", – заявив президент країни-агресора.

Він додав, що голосування за звернення до президента щодо визнання "ДНР" і "ЛНР" було відкритим.

"Я буду виходити з того, що ми маємо все зробити для рішення проблем Донбасу, але зробити це виходячи з не до кінця реалізованих можливостей Мінських угод", – додав Путін.

Нагадаємо, вранці 15 лютого Міноборони Росії заявило про часткове відведення своїх військ із місць тренувань поблизу України до місць постійної дислокації. При цьому навчання продовжують ще на кількох напрямках.

Удень Держдума проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що фактично це означає вихід Росії з Мінських домовленостей.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни.