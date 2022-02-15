FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський, Путін і гарантії безпеки
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
МОК усе ж таки скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої
ГоловнаПолітика

"Путін вважає "нормандський формат" найважливішим для врегулювання конфлікту на Донбасі", – Шольц

Шольц похвалив Зеленського за згоду на розгляд законопроєктів про особливий статус Донбасу і виборів в ОРДЛО у межах ТКГ.

"Путін вважає "нормандський формат" найважливішим для врегулювання конфлікту на Донбасі", – Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін дотримується думки, що "нормандський формат" є найважливішим для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це Шольц заявив на брифінгу після переговорів із Путіним.

"Президент Путін і я єдині на думці, що "нормандський формат" поряд із переговорами між США та Росією, переговорами у форматі Росія – НАТО та Росія – ОБСЄ є найважливішим форматом для вирішення конфлікту. Тут потрібні зрушення і, звичайно, прогрес", – заявив канцлер Німеччини. 

Шольц похвалив обіцянку президента України розглянути "всі передбачені документи" у межах Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. 

"Тому добре, що президент Зеленський учора твердо пообіцяв, що у межах ТКГ, яка працює в рамках Мінського процесу і де зустрічаються всі залучені сторони, дуже скоро всі передбачені документи – законопроєкти щодо особливого статусу Донбасу, щодо зміни Конституції та підготовки виборів будуть розглянуті. Це хороший рух і цей шлях необхідно продовжити", – сказав він.

"Я закликав президента Зеленського, щоб він наділив своїх переговорників відповідним конструктивним мандатом для того, щоб досягти там прогресу", – додав канцлер ФРН. 

Нагадаємо, після переговорів у Києві напередодні Шольц заявив, що Зеленський пообіцяв надати для дискусій законопроєкти про особливий статус Донбасу і місцевих виборів.

Україна відмовляється від навʼязуваного Росією трактування Мінських угод, зокрема в частині особливого статусу Донбасу та місцевих виборів. На перемовинах політичних радників у Берліні представник РФ Дмитро Козак заявив, що обговорювався і "особливий статус Донбасу" та перемовини з бойовиками, і Україна відмовилась погоджуватись на пропозиції РФ

Росія просуває вимогу провести вибори на Донбасі до фактичної деокупації. Україна ж наполягає, що демократичні вибори можливі тільки тоді, коли окупанти залишать українську землю. РФ також вимагає від України прописати "особливий статус" Донбасу в Конституції. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також