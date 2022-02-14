Зеленський пообіцяв надати для дискусій законопроєкти про особливий статус Донбасу і місцевих виборів, – Шольц

Німеччина вважає нормандський процес важливим для діалогу з Росією разом із перемовинами між США та РФ і в форматі ОБСЄ.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на брифінгу в Києві з нагоди першого робочого візиту до України. Він додав, що Україна пообіцяла надати законопроєкти щодо особливого статусу Донбасу та місецвих виборів.

"Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть проєкти законів щодо особливого статусу і щодо місцевих виборів для дискусій. Ми єдині у великій стурбованості щодо нинішньої ситуації на російсько-українському кордоні. Військова активність Росії для нас не має основ, нема логічних причин для цього нарощування військового потенціалу. Ці гарантії безпекові були центральними темами наших сьогоднішніх перемовин", – заявив Шольц.

Він додав, що подальша військова агресія потягне для Росії серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки, і він збирається підкреслити це завтра у Москві.

Шольц зауважив, що важливими є прямі перемовини Києва та Москви, і Німеччина готова до серйозного діалогу з Росією щодо питань безпеки в Європі.

Нагадаємо, Україна відмовляється від навʼязуваного Росією трактування Мінських угод, зокрема в частині особливого статусу Донбасу та місцевих виборів. На перемовинах політичних радників у Берліні представник РФ Дмитро Козак заявив, що обговорювався і "особливий статус Донбасу" та перемовини з бойовиками, і Україна відмовилась погоджуватись на пропозиції РФ.

Росія просуває вимогу провести вибори на Донбасі до фактичної деокупації, Україна ж наполягає, що демократичні вибори можливі тільки тоді, коли окупанти залишать українську землю. РФ також вимагає від України прописати "особливий статус" Донбасу в Конституції.