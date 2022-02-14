У Держдуму Росії внесли проєкт звернення до Путіна щодо необхідності визнання "ЛДНР"

У документі об'єднали два варіанти звернення - до президента, та МЗС РФ.

До Держдуми Російської Федерації внесли проєкт постанови, якою пропонується провести консультації з Міністерством закордонни справ щодо проєкту звернення до президента Володимира Путіна про визнання терористичних організацій "ДНР" та ЛНР", які діють на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ініціаторами проєкту стали перший заступник голови комітету у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький та заступник голови комітету Артем Туров (обидва від правлячої партії "Єдина Росія").

До цього проєкту додали також текст звернення до Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР", написаний групою депутатів на чолі головою КПРФ Геннадієм Зюгановим.

"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду", – йдеться у зверненні.

Фото: rbc.ru

У проєкті постанови Держдуми про звернення до Путіна "щодо необхідності визнання" терористичних організацій передбачено консультації з МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше Комітет Держдуми РФ не зміг визначитися, і підтримав обидва варіанти постанови про звернення до Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР". Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін повідомив, що Рада Думи 14 лютого обговорить, чи розглядати відразу на засіданні палати підготовлений КПРФ проєкт звернення, чи спочатку направити його до МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук також заявив, що парламент готує проєкт постанови у разі визнання Держдумою Росії “ДНР”і“ЛНР”. Він зазначив, що постанова може бути зареєстрована в Раді до кінця дня.