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Канцлер Німеччини вперше завів офіційний Twitter

Олаф Шольц через мікроблог пояснюватиме свою політику.

Канцлер Німеччини вперше завів офіційний Twitter
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Олаф Шольц став першим канцлером Німеччини, який завів офіційний мікроблог Twitter. У ньому Шольц пообіцяв "пояснювати свою політику".

У неділю, 13 лютого, в офіційному акаунті канцлера з'явився перший твіт, в якому Шольц вітає з переобранням на посаду президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Шольц також подякував усім, хто відгукнувся і встиг підписатися на його мікроблог.

 "Я став федеральним канцлером з наміром пояснювати свою політику - відтепер це буде відбуватися і на цьому каналі", - зазначив він.

"Привіт, Twitter!" - цими словами закінчується перше повідомлення канцлера.

Попередниця Шольца Ангела Меркель часто передавала свої повідомленні через Twitter-аккаунт офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта , проте сама так і не завела собі офіційний мікроблог за всі роки правління.

Нагадаємо, сьогодні Олаф Шольц прибув із робочим візитом в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Офіційну церемонію організували в Маріїнському палаці.

Завтра Шольц полетить до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Німеччина є учасницею перемовин у "нормандському форматі", спрямованих на врегулювання війни на Сході України. Минулого тижня в Берліні зустрічались радники голів кран "нормандської четвірки". Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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