У Росії вирішили відкласти проєкт про традиційні цінності через критику

У проєкті йдеться про служіння Батьківщині і відповідальність за її долю, високі моральні ідеали.

Міністерство культури Російської Федерації призупинило обговорення проєкту про збереження та зміцнення "традиційних російських духовно-моральних цінностей". Причиною назвали критику документа з боку суспільства.

Про це повідомляє агентство "Интерфакс".

У Мінкультури пояснили, що відкликання проєкту указу президента РФ про затвердження "Основ державної політики щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей" у чинній редакції необхідне, щоб виробити нові підходи. Вони мають "об'єктивно та всебічно врахувати всі думки, доводи та зауваження, що надійшли на адресу розробників".

У відомстві нагадали, що проект "Основ" був розроблений Російським НДІ культурної та природної спадщини ім. Д.С. Лихачова у взаємодії з експертами.

Під час громадського обговорення на офіційному порталі правової інформації з 21 січня по 4 лютого до тексту документа надійшло 1479 відгуків. Загалом "за" документ проголосувало 100 760 користувачів порталу, а "проти" – 78 928, уточнили у відомстві.

Про завершення роботи над проєктом оновлених основ державної культурної політики РФ стало відомо на початку грудня 2021 року. Розробником документа став Російський науково-дослідний інститут культурної та природної спадщини імені Д.С.Л ихачова. Наприкінці грудня документ було опубліковано на порталі проєктів нормативних правових актів.

У чинній редакції проєкту указу Путіна зазначено, що "до традиційних цінностей належать: життя, гідність, права і свободи людини, патріотизм, громадянськість, служіння Батьківщині і відповідальність за її долю, високі моральні ідеали, міцна сім'я, творча праця, пріоритет духовного над матеріальним, гуманізм, милосердя, справедливість, колективізм, взаємодопомога і взаємоповагу, історична пам'ять і наступність поколінь, єдність народів Росії".

Загрози традиційним російським цінностям, як вказують автори, несе діяльність екстремістських і терористичних організацій, дії США та їх союзників, діяльність транснаціональних корпорацій, іноземних некомерційних організацій, а також реформи без урахування традицій.

"Ідеологічний та психологічний вплив на громадян Росії призводить до насадження чужої російському народу та руйнівної для російського суспільства системи ідей та цінностей",– вважають автори документа.

"Чужі " для росіян цінності теж перераховані: культ егоїзму, вседозволеності, аморальності, заперечення ідеалів патріотизму, служіння Батьківщині, продовження роду, творчої праці, позитивного внеску Росії у світову історію та культуру.

Завдання держави автори проєкту вбачають у "протидії деструктивної ідеології".

Критику на адресу документа висловили у Спілці театральних діячів РФ, а також представники театральної спільноти, зокрема голова СТД РФ Олександр Калягін, керівництво Великого театру, Театру націй, МХТу ім. Чехова. Їх обурили пропозиції щодо запровадження заходів контролю культури. Також проти документа виступили представники російської кіноіндустрії.