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У НАТО припускають термінову зустріч щодо Росії 13 лютого, - ЗМІ

Попередньо зустріч запланована на 14 лютого, але посли можуть зібратися вже у неділю.

У НАТО припускають термінову зустріч щодо Росії 13 лютого, - ЗМІ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

НАТО розглядає можливість скликати термінову зустріч у неділю 13 лютого на тлі побоювань нової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк з посиланням на свої джерела у НАТО.

За його словами, зустріч планується у понеділок 14 лютого, але посли готові за необхідності зібратися вже у неділю.

Співрозмовник журналіста зазначив, що "ситуація справді серйозна, дуже тривожна, але ще не фатальна" і "наступний тиждень буде вирішальним". 

Міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

12 лютого російське МЗС ухвалило рішення про оптимізацію штату дипмісій на території України. 

Німеччина закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення в країну російських військ. Вже майже 20 країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок в Україну або покинути її територію через загрозу російської агресії. Окрім Німеччини, відповідні заяви зробили США, Австралія, Великобританія, Бельгія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Японія і Південна Корея.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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