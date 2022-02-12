У НАТО припускають термінову зустріч щодо Росії 13 лютого, - ЗМІ

Попередньо зустріч запланована на 14 лютого, але посли можуть зібратися вже у неділю.

НАТО розглядає можливість скликати термінову зустріч у неділю 13 лютого на тлі побоювань нової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк з посиланням на свої джерела у НАТО.

За його словами, зустріч планується у понеділок 14 лютого, але посли готові за необхідності зібратися вже у неділю.

Співрозмовник журналіста зазначив, що "ситуація справді серйозна, дуже тривожна, але ще не фатальна" і "наступний тиждень буде вирішальним".

one source from today's North Atlantic Council: "the situation is really serious, really worrying but not yet fatal". "next week will be decisive". Another NAC on Monday but ambassadors are on standby to meet already on Sun. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2022

Міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

12 лютого російське МЗС ухвалило рішення про оптимізацію штату дипмісій на території України.

Німеччина закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення в країну російських військ. Вже майже 20 країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок в Україну або покинути її територію через загрозу російської агресії. Окрім Німеччини, відповідні заяви зробили США, Австралія, Великобританія, Бельгія, Греція, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Фінляндія, Чорногорія, Естонія, Японія і Південна Корея.