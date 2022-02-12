Посол Великобританії та очільник делегації ЄС заявили, що залишаються працювати в Україні

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

Про це йдеться у повідомленні британського посольства в Україні та Twitter Матті Маасікаса.

"Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати.", - написала посол Мелінда Сіммонс.

З аналогічним зверненням виступив керівник місії ЄС.

"Фейкові новини були запущені і поширюються. Це неправда. Я є і залишаюся у Києві", - написав Маасікас.

Since the fake news which started from https://t.co/MNi38gkgc6 is still spreading, I repeat:



I am in Kyiv and am staying here.



Я є і залишаюсья у Київі. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 11, 2022

Нагадаємо, що МЗС Великобританії звернулося до британських громадян із проханням не їздити до України, а тим, хто тут перебуває, виїхати за її межі.

Норвегія, Японія і Латвія також закликали своїх громадян не їздити до України. Ізраїль евакуйовує сім’ї дипломатів із Києва.