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Посол Великобританії та очільник делегації ЄС заявили, що залишаються працювати в Україні

Посольство продовжує працювати.

Посол Великобританії та очільник делегації ЄС заявили, що залишаються працювати в Україні
Фото: EPA/UPG

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

Про це йдеться у повідомленні британського посольства в Україні та Twitter Матті Маасікаса.

"Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати.", - написала посол Мелінда Сіммонс.

З аналогічним зверненням виступив керівник місії ЄС.

"Фейкові новини були запущені і поширюються. Це неправда. Я є і залишаюся у Києві", - написав Маасікас.

Нагадаємо, що МЗС Великобританії звернулося до британських громадян із проханням не їздити до України, а тим, хто тут перебуває, виїхати за її межі. 

Норвегія, Японія і Латвія також закликали своїх громадян не їздити до України. Ізраїль евакуйовує сім’ї дипломатів із Києва.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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