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МЗС Ізраїлю наказало евакуювати сім’ї дипломатів з Києва

Відомство також застерегло громадян від поїздок в Україну.

МЗС Ізраїлю наказало евакуювати сім’ї дипломатів з Києва
Фото: Макс Левин

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило обов'язкову евакуацію сімей співробітників посольства в Києві.

11 лютого ізраїльське відомство оприлюднило заяву, в якій також застерегло громадян від поїздок в Україну, повідомляє ізраїльське російськомовне видання "Вести".

Цю інформацію LB.ua підтвердили у посольстві.

"На тлі погіршення ситуації в Україні МЗС рекомендує ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, ще раз зважити питання щодо необхідності свого перебування там і в будь-якому разі утримуватися від наближення до вогнищ напруженості", – йдеться у заяві МЗС Ізраїлю.

Пізніше посольство Ізраїлю в Україні опублікувало інформацію про заяву МЗС країни.

Ізраїль видав застереження для своїх громадян після того, як президент США Джо Байден закликав американських громадян негайно залишити Україну.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для роз’яснення його позиції щодо протидії агресивним діям Росії на кордоні нашої держави. 

Корнійчука викликали за пост у Facebook, в якому він розкритикував позицію міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда щодо неможливості прямої конфронтації між Росією та Україною. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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