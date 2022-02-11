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Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба

Якщо відповіді не буде або ж інформація виявиться неповною, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа про скликання надзвичайної зустрічі.

Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Україна звернулася до Російської Федерації із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба відомства.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації... Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь", – повідомив Кулеба.

На підготовку відповіді Росія має дві доби.

У разі відсутності відповіді або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа, щоб скликати надзвичайну зустрічі, на якій Росія повинна буде надати роз’яснення.

Згідно з третім розділом Віденського документу ОБСЄ від 2011 року, держави-учасниці мають співпрацювати одна з одною щодо будь-якої незвичайної та незапланованої діяльності їхніх військових сил поза місцями звичного розташування в мирний час. 

Держава, яка має занепокоєння щодо такої діяльності, може спрямувати іншій державі, яка проводить таку активність, запит на розʼяснення. На відповідь передбачено 48 годин.

Держава, яка направила запит, після розгляду відповіді може запросити зустріч із державою, яка веде військову активність. Зустріч також має бути скликана протягом 48 годин.

"Ми продовжимо і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - додав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, в квітні 2021 року, коли Росія стягувала війська, Україна вже активувала цей документ. Вона направила офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. Російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності.

10 лютого цього року загін великих десантних кораблів ВМФ Росії зайшов у головну базу Чорноморського флоту – окупований Росією Севастополь.

Того ж дня російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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