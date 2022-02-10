Шість великих десантних кораблів РФ прибули до окупованого Севастополя

Планують відпрацьовувати дії сил ВМФ та Повітряно-космічних сил "із захисту російських національних інтересів у Світовому океані".

Загін великих десантних кораблів Військово-Морського Флоту РФ зайшов у головну базу Чорноморського флоту – окупований Росією Севастополь.

У пресслужбі Південного військового округу РФ повідомили, що загін завершив міжфлотський перехід навколо Європи, подолав близько 7000 морських миль та здійснив захід у пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії у сирійському порту Тартус.

Уточнюється, що в складі загону – великі десантні кораблі "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Минск", "Оленегорский горняк", "Королев" та "Калининград".

"Найближчим часом загону великих десантних кораблів ВМФ Росії належить продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки Військово-Морського Флоту на 2022 рік", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, у січні-лютому у всіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова. Основною метою таких навчань є відпрацювання дій сил Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил "із захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також щодо протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських та океанських напрямків".

Навчання охоплюють акваторії морів, прилеглих до російської території, і навіть оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання пройдуть у акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

Загалом до участі у заходах залучається понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.

На думку керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрія Клименка, перекриття РФ районів Чорного та Азовського морів під виглядом навчань схоже на підготовку блокади.