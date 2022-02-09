В Алушті окупанти спалили майже пів центнера "не російських" сирів та ковбас

Так зване Південне міжрегіональне управління россільгоспнагляду вилучило товари, вироблені в Німеччині, Італії, Польщі, Франції та Україні.

Окупаційна влада Алушти (Крим) спалила понад 40 кілограмів сирів та ковбас.

Про це повідомляє "Асоціація реінтеграції Криму".

"Під час перевірки були встановлені факти реалізації продукції, забороненої до ввезення до Російської Федерації, а саме сири в асортименті виробництва Німеччини, Італії, Польщі, Франції, а також ковбасні вироби виробництва України, Іспанії, загальною вагою – 43,76 кілограмів", – повідомило так зване Південне міжрегіональне управління россільгоспнагляду.

Власники продукції "не надали потрібних документів, які підтверджують якість та походження товару, а також не було маркування російською мовою".

Товар вилучили з обігу та спалили в печі-інсинераторі.

Нагадаємо, 20 січня цього року Центральний банк Росії виніс на громадські консультації пропозицію щодо повної заборони криптовалют. Пояснив це високими ризиками та потенційними системними загрозами для російської економіки.

В грудні 2021 року Московський суд визнав американську компанію Google винною у повторній відмові видалити інформацію, яку в Росії вважають заборонено. Він присудив їй штраф у розмірі понад 7,2 млрд рублів.