У середу, 9 лютого, на території одного із столичних комунальних підприємств загинула людина.Повідомлення про це до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло о 10:50, інформує пресслужба управління.

У ДСНС повідомляють, що трагічний випадок стався на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі Києва. За цією адресою розташована виробничо-складська база КП "Госпкомобслуговування".На місце виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"Як виявилося, у цеху чоловіка привалило промисловим устаткуванням, вагою близько 9 тонн", – йдеться у повідомленні.Після прибуття слідчо-оперативної групи рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого з-під станка. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомляли, ввечері 2 грудня на будівельному майданчику ЖК “Оберіг-2” на вулиці Бориспільській, 40 у Дарницькому районі столиці, загинув монтажник. 58-річний чоловік упав у шахту ліфта.