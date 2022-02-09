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Ректор КНУ імені Шевченка Бугров повʼязав інформкампанію проти нього з "помстою за вибори"

Він каже, що не мав сексуальних звʼязків зі студентками і колегами. 

Ректор КНУ імені Шевченка Бугров повʼязав інформкампанію проти нього з "помстою за вибори"
Владимир Бугров
Фото: Татьяна Медведева

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заперечив сексуальні звʼязки зі студентками та співробітницями вишу, дані про які поширюються в анонімних телеграм-каналах та розсилаються працівникам КНУ. 

Бугров стверджує, що оприлюднені під його імʼям листування в соціальних мережах сфальшовані, і за їх допомогою його хочуть усунути з посади. Про це він повідомив на брифінгу, пише УП

Це могли зробити "конкуренти з минулорічних виборів або дотичні до них люди", – заявив Володимир Бугров 9 лютого.

"Жодних статевих стосунків ні з ними (дівчатами, згаданими в листуванні – ред.), ні з ким у мене не було. Я дуже прошу позбавити їх від цього булінгу", – зазначив він.

Бугров додав, що розцінює це як помсту тих, хто не пройшов на виборах ректора. 

"Не можу зараз називати прізвищ, швидше за все, це хтось, згаданий в акті (з виявленими після перевірки ДАСУ порушеннями – ред). Відповідні фахівці співпрацюють з нашим інформаційно-обчислювальним центром, надано доступ до моєї пошти, щоб усі ці моменти проаналізувати. А я, своєю чергою, буду розбиратися з цими інформкампаніями", – сказав він.

За словами Бугрова, листування із відвертими деталями під його імʼям поширили на тлі висновку Держаудитслужби за 2018-2021 роки, яка виявила в університеті численні порушення приблизно на 300 млн гривень.

Порушення стосуються нерівномірного розподілу квартир серед працівників університету, необґрунтованих доплат та оплати фіктивних послуг.

Таке "листування", за словами Бугрова, мало посилити тиск на нього як на ректора вишу.

З кінця грудня розповсюджуються скріншоти нібито спілкування Бугрова зі студентками, в який ідеться про спільне проведення часу. Там також фігурують еротичні фото й відео. Бугров каже, що оприлюднені листування є скомпільованими. 

"Там є елементи справжнього листування, але не зі студентками", – сказав він. 

На запитання, що пов’язує ректора КНУ зі згаданими студентками (адже в соцмережах щонайменше трьох дівчат є спільні фото з Бугровим), він відповів, що "когось зі студентів знає більше, когось менше".

Зокрема, згадування Марії Горбань у "листуванні" Володимир Бугров пояснює тим, що ще у 2020 році вона створила петицію на його підтримку.

Тоді Бугрова, попри фактичну перемогу на виборах, відмовились призначати ректором. 

Сама Горбань у коментарі УП не підтвердила правдивість оприлюднених листувань. А також додала, що після оприлюднення згаданих "листувань" вона та її батьки почали отримувати погрози від невідомих людей і студентів.

Вибори нового ректора КНУ відбулися в березні 2021 року. Після багаторічного головування Леоніда Губерського університет очолив Володимир Бугров

За результатами першого туру лідерами голосування стали проректор Володимир Бугров та проректор Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.

Загалом на посаду ректора було шестеро претендентів, серед яких і колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. 

У другому турі Бугров переміг із підтримкою приблизно в 74%. Голосування проводилося і серед студентів, і серед працівників вишу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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