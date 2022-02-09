Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба

Ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба підтвердив, що інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з російським терористом Ігорем Гіркіним та колишньою кримською прокуроркою Наталею Поклонською були спецоперацією військової розвідки

Про це Бурба розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Завдяки вашій майстерності, Дмитре Іллічу, ми змогли це отримати, завдяки авторитету, запитанням. А ми були як комунікатори. Ми, маленька військова розвідка, усе це зробили для чого? Для того, щоб наші люди бачили роль і місце цих мерзотників. Правильно? І як ними керують [російські] спецслужби. Ми ж там чітко розуміли", – заявив Бурба.

Він розповів, що в цій спецоперації, окрім ГУР Міноборони, брав участь Офіс генпрокурора і що розвідка цінує отриманий під час інтерв'ю матеріал.

"Дякую вам дуже. І нам, і вам [і Генпрокуратурі] дякую, що ми так попрацювали. І ті запитання, які слідство нам дало... Дійсно, [колишній заступник генерального прокурора] Гюндуз Мамедов усе відпрацював. Це великий зачин, плюс Україні, звичайно... Мені дуже сподобалося те, що ми з вами дістали... Я скажу вам як оперативний співробітник... Це моя думка: мені подобається слухати [ці інтерв'ю]. А ось які слова про вас говорили слідчі, процесуальні керівники, які розслідують цю справу, – ось це важливо. Тому роботу було проведено. І я думаю, що це був хороший досвід", – додав ексначальник ГУР.

Бурба підтвердив, що про спецоперацію за участю Гордона президент Володимир Зеленський був у курсі – ексочільник ГУР особисто доповідав йому про це (за інформацією журналіста, Зеленському доповіли про спецоперацію за півтора місяця до інтерв'ю, водночас Юлія Мендель, яка раніше була прессекретаркою президента, стверджувала, що це неправда, мовляв, "для Зеленського було таким самим здивуванням дізнатися про вказані інтерв'ю, як і для всієї української громадськості").

Гордон запитав Бурбу, чому, на думку ексначальника ГУР, Зеленський на пресконференції 2020 року "відхрестився" від цієї операції.

"Чому президент передав через декого, що він на пресконференції дасть знати, що він у курсі? І на пресконференції, коли мені надали слово, він сказав: "Наш спецагент, як мені доповіли", – і похіхікав: "Гі-гі-гі". Що це було взагалі? Чому він так не хотів, щоб довідалися, що він у курсі? Що, він так [президента РФ Володимира] Путіна боїться?" – запитав Гордон.

"Напевно. Не знаю... Пересічна ситуація, класно опрацьований матеріал, усі отримали, що хотіли", – сказав колишній керівник військової розвідки.

Він погодився зі словами журналіста, що ці матеріали "працюють у Гаазі".

Нагадаємо, в травні 2020 року Гордон узяв інтерв'ю в експрокурора анексованого Криму, депутатки Держдуми Росії Наталії Поклонської, яка перебуває в розшуку за чотирма статтями Кримінального кодексу. Через тиждень він також виклав інтерв'ю з бойовиком Ігорем Гіркіним, який причетний до початку війни на Донбасі.

Під час цієї розмови Гіркін зізнався в тому, що він наказав розстріляти українських активістів Юрія Поправка і Юрія Дяковського, а також узяв на себе відповідальність за вбивство депутата Володимира Рибака.

СБУ, коментуючи ці інтерв'ю, заявила, що журналіст Гордон сам ініціював інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською.