МВС анонсувало навчання на межі з Кримом

У них візьмуть участь, зокрема, представники Нацполіції, Національної гвардії і ДСНС.

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Міністерство внутрішніх справ України анонсувало тактико-спеціальні навчання на межі з Кримом.

Навчання відбудуться 12 лютого за участю підрозділів системи МВС.

У навчаннях візьмуть участь представники Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, центрального апарату МВС України.

Після змагань відбудеться підсумковий брифінг.

Нагадаємо, Збройні сили України почали командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій. Навчання триватимуть протягом лютого на всій території країни.