За добу в Україні зафіксували 38 257 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 4 385 осіб. 240 пацієнтів померли. Одужало – 17 063 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 380 047 осіб; одужало – 3 713 348; летальних випадків – 101887.
Всього було здійснено 18 758 148 ПЛР-тестувань.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 3864;
- Вінницька область – 1000;
- Волинська область – 1120;
- Дніпропетровська область – 2111;
- Донецька область – 1881;
- Житомирська область – 1557;
- Закарпатська область – 978;
- Запорізька область – 1431;
- Івано-Франківська область – 750;
- Київська область – 1314;
- Кіровоградська область – 344;
- Луганська область – 774;
- Львівська область – 2161;
- Миколаївська область – 819;
- Одеська область – 3587;
- Полтавська область – 1454;
- Рівненська область – 2006;
- Сумська область – 1597;
- Тернопільська область – 1011;
- Харківська область – 2293;
- Херсонська область – 1012;
- Хмельницька область – 2093;
- Черкаська область – 1120;
- Чернівецька область – 929;
- Чернігівська область – 1141.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 72 007 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.
Нагадаємо, з 11 лютого у трьох областях України – Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.