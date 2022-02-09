За добу в Україні зафіксували 38 257 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 385 осіб. 240 пацієнтів померли. Одужало – 17 063 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 380 047 осіб; одужало – 3 713 348; летальних випадків – 101887.

Всього було здійснено 18 758 148 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 3864;

Вінницька область – 1000;

Волинська область – 1120;

Дніпропетровська область – 2111;

Донецька область – 1881;

Житомирська область – 1557;

Закарпатська область – 978;

Запорізька область – 1431;

Івано-Франківська область – 750;

Київська область – 1314;

Кіровоградська область – 344;

Луганська область – 774;

Львівська область – 2161;

Миколаївська область – 819;

Одеська область – 3587;

Полтавська область – 1454;

Рівненська область – 2006;

Сумська область – 1597;

Тернопільська область – 1011;

Харківська область – 2293;

Херсонська область – 1012;

Хмельницька область – 2093;

Черкаська область – 1120;

Чернівецька область – 929;

Чернігівська область – 1141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 72 007 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

Нагадаємо, з 11 лютого у трьох областях України – Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.