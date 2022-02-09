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За добу в Україні зафіксували 38 257 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 4 385 осіб, 240 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 38 257 нових випадків ковіду
Фото: КМДА

За минулу добу в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 385 осіб. 240 пацієнтів померли. Одужало – 17 063 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 380 047 осіб; одужало – 3 713 348; летальних випадків – 101887.

Всього було здійснено 18 758 148 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 3864;
  • Вінницька область – 1000;
  • Волинська область – 1120;
  • Дніпропетровська область – 2111;
  • Донецька область – 1881;
  • Житомирська область – 1557;
  • Закарпатська область – 978;
  • Запорізька область – 1431;
  • Івано-Франківська область – 750;
  • Київська область – 1314;
  • Кіровоградська область – 344;
  • Луганська область – 774;
  • Львівська область – 2161;
  • Миколаївська область – 819;
  • Одеська область – 3587;
  • Полтавська область – 1454;
  • Рівненська область – 2006;
  • Сумська область – 1597;
  • Тернопільська область – 1011;
  • Харківська область – 2293;
  • Херсонська область – 1012;
  • Хмельницька область – 2093;
  • Черкаська область – 1120;
  • Чернівецька область – 929;
  • Чернігівська область – 1141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 72 007 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

Нагадаємо, з 11 лютого у трьох областях України – Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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