У Києві місцеві мешканці виступають проти будівництва 25-поверхівки в Кирилівському гаю

Кияни виступають проти будівництва 25-поверхівки у дворі будинку на вулиці Академіка Ромоданова 17. За словами місцевих мешканців, забудова незаконна, оскільки ділянка знаходиться на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва Кирилівський гай.

«Це незаконне будівництво, оскільки воно знаходиться в ареалі Кирилівського гаю, яка охороняється національним законодавством правоохоронної спадщини, — коментує ситуацію юрист громади Олег Симороз. — Будувати на цій території нічого не можна, однак у забудовника вже є необхідні документи, видані Департаментом містобудування та архітектури КМДА. Це долина київських гір та річки Дніпро, це є у відповідному реєстрі Мінкульту. Відповідно містобудівні перетворення на таких ділянках заборонені».

Олег Симороз додає, що забудова на цій ділянці неможлива, оскільки вона знаходиться в межах захисної зони насосної станції «Смородинська». Відповідно, будівництво може спричинити пошкодження стічного колектора.

Місцеві мешканці кажуть, що компанією-забудовником є ТОВ «Матінка». Ще у 2003 році Київська міська рада передала земельну ділянку за адресою Академіка Ромоданова 17б в оренду під забудову на пʼять років. Після тривалої судової тяганини договір поновили до 24 січня 2022.

Громада вважає, що ТОВ «Матінка» намагатиметься подовжити оренду ділянки під забудову на засіданні постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин КМР 9 лютого.

«Якщо комісія не ухвалить жодного рішення, це означатиме, що вони фактично підтримають забудовника, — каже Олег Симороз. — Зараз земельна комісія затягує рішення, оскільки більше місяця тому, вони ухвалили рішення винести питання на робочу групу, зібрати громаду, представників запросити. За регламентом на це все є місяць, а комісія так і не спромоглася зібратися. Якщо за місяць комісія не ухвалить рішення, це означає мовчазну згоду, тобто підтримання проєкту рішень».

Нагадаємо, що 31 січня сталася аварія на Харківському шосе у Києві. Внаслідок прориву шлаковідвалу, що належить Дарницькій теплоелектроцентралі, забруднена вода вздовж кількох годин заливала двір незаконно побудованого житлового комплексу "МегаСіті". Згідно з законодавчою базою України забороняється розташування будь-яких об’єктів та споруд в охоронних зонах інженерних мереж.