До 15 років тюрми за державну зраду може отримати колишня суддя з Криму

Колишня голова Роздольненського райсуду півострова ухвалювала судові рішення під час кримінального переслідування українського громадського активіста в Криму Володимира Балуха.

Ексголові Роздольненського районного суду загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прокуратуру АР Крим і Севастополя.

«З вересня 2001 року обвинувачена перебувала на посаді судді Роздольненського районного суду АР Крим, після окупації, у 2014 році, зламала присягу на вірність народу України та пізніше обійняла посаду голови незаконно створеного «Роздольненського районного суду Республіки Крим», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі кажуть - обвинувачена винесла низку "незаконних рішень" в адміністративних і кримінальних справах.

Ім'я та прізвище екссудді не вказано. За даними з відкритих джерел, після анексії Криму головою Роздольненського районного суду було призначено Тетяну Пиркало. Наразі вона вже не обіймає цю посаду.

Пиркало ухвалювала судові рішення під час кримінального переслідування колишнього політичного ув'язненого Кремля, українського активіста в Криму Володимира Балуха.

Нагадаємо, 18 травня 2019 року указом Президента України політв'язням Олегові Сенцову, Романові Сущенку, Миколі Семені та Володимирові Балуху присудили стипендію імені Левка Лук'яненка в період незаконного ув'язнення в Російській Федерації та протягом року після звільнення.