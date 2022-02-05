Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєва знову відправили у ШІЗО

Громадянин України з 7 березня 2020 року перебуває в незаконному ув'язненні у РФ.

Незаконно засудженого російським окупаційним режимом у Криму фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Теймура Абдуллаєва знову помістили до штрафного ізолятора.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що адміністрація "ФКУ ВК-2 УФСІН у Республіці Башкортостан" в черговий раз запроторила кримського татарина в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією, продовжуючи так зване "дисциплінарне покарання".

"Теймур перебуває в незаконному ув'язненні в РФ з 7 березня 2020 року. Майже весь цей час він провів у штрафному ізоляторі колонії. У загін суворих умов утримання його випускають лише на короткочасний термін. Поки Теймур перебуває в ШІЗО, "омоновці", яких привозять до колонію, проводять у нього обшуки та викидають речі, які йому передають рідні", – написала Денісова у Facebook.

Вона також наголошує на тому, що постійний зміст Теймура в ШІЗО є однією з форм фізичного та психологічного тиску, який прирівнюється до тортур та прямо порушує статті 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод – права на життя.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової із закликом негайно забезпечити відновлення прав Теймура Абдуллаєва: привести умови утримання у відповідність до Мінімальних правил поводження з ув'язненими, а також з'ясувати правомірність приміщення в ШІЗО.

Нагадаємо, у червні 2019 року п'ятеро кримських татар з групи сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" отримали від 12 до 17 років в'язниці. Зокрема, Теймура Абдуллаєва засудили до 17 років суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік 6 місяців, Узеїра Абдуллаєва – на 13 років.

Улітку 2019-го Теймур Абдуллаєв переніс інсульт у російському СІЗО, потім перехворів на ковід.

"Хізб ут-Тахрір" – релігійний рух, заборонений у Росії як терористичний, але не заборонений в Україні. У 2016 році російська окупаційна влада почала переслідувати учасників "Хізб ут-Тахрір" у Криму, який є частиною України, але незаконно захоплений Росією. Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.