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Порошенко в інтерв´ю CNBC закликав до санкцій проти "Північного потоку-2"

На його думку, це є одним із інструментів ослаблення країни-агресора. 

Порошенко в інтерв´ю CNBC закликав до санкцій проти "Північного потоку-2"
Петро Порошенко
Фото: "Європейська солідарність"

Пʼятий президент, лідер "Європейської солідарнсті" Петро Порошенко в інтервʼю американській телекомпанії CNBC закликав союзників до санкцій проти Північного потоку 2. 

На погляд політика, для того, щоб Росія і далі слабшала, потрібні нові санкції для "Північного потоку-2". Про це йдеться у повідомленні на сайті "Євросолідарності".

"Оскільки "Північний потік-2" не є ані економічним, ані енергетичним, це путінський проєкт, що спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам", – наголосив Порошенко. 

Друга позиція, на думку Порошенка – це зробити Україну сильнішою. 

"Постачати зброю, мотивувати ріст економіки, збільшити ціну, яку Росія заплатить, якщо Путін і далі вдаватиметься до абсолютно божевільних рішень для продовження повномасштабних дій проти України. Більш сильна Україна точно підвищить ціну. І це найкоротший шлях до миру", – вважає п’ятий президент.

Третє, заявив Порошенко, – підвищити стійкість України. 

"Ми повинні збільшувати внутрішню єдність, внутрішні реформи. Ті реформи, які розпочаті ще нашою командою. Йдеться про реформи сектору безпеки і оборони, економічні реформи, судова реформа, щоб зробити Україну більш зрозумілою та передбачуваною для Західного світу. У тому числі вести потужну боротьбу з корупцією", – заявив Петро Порошенко. 

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