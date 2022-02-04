“Удар” висунув кандидата на довибори у Раду у 206 окрузі

Партія “Удар” висунула кандидатом на довиборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) чинного секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломака.

За рішення проголосували делегати 25 з’їзду партії “Удар”, що проходить в Києві, передає кореспондент LB.

На з’їзді виступив чинний мер Чернігова, лідер партії “Рідний дім” Владислав Атрошенко.

“Політична партія “Рідний дім” вітає висунення від партії "Удар" чинного секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломака”, – заявив він.

Голова партії “Удар” Віталій Кличко заявив, що “буде дуже символічно, коли після виборів у Верховній Раді піднімуть прапор “Удару”.

Нагадаємо, що у зв’язку зі смертю нардепа групи «За майбутнє» (був виключений зі складу фракції «Слуга народу») Антона Полякова Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі №206, які відбудуться 27 березня 2022 року.

Партія Владислава Атрошенка «Рідний дім» ще влітку підписала меморандум про співпрацю з “Ударом” мера Києва Віталія Кличка.