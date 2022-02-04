"З подивом дізнався з інтернету", – нардеп Кузьміних про оголошення у розшук

Депутат заявив, що не переховується, а повістки не отримаував.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якого викрили на понад пів мільйона гривень хабаря й оголосили підозру, заявив, не отримував повістку на допит. А про оголошення у розшук дізнався з інтернету.

Про це Кузьміних заявив 4 лютого.

"Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях", – написав він у фейсбуці.

Народний депутат зазначив, що його адвокат щодня надає надсилає інформацію на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України.

"На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі", – додав він.

Кузьміних заявив, що більш за всіх зацікавлений розповісти, що відбулось, і відстоювати свою позицію в суді.

НАБУ оголосило Кузьміних у розшук 3 лютого. Повідомлялося, що рішення ухвалено "через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ".

В Антикорбюро стверджували, що підозрюваного "належним чином повідомили заздалегідь" про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, але повістки про виклик народний обранець проігнорував. Там додали, що і сам нардеп, і його захисник відмовилися повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний.

28 січня НАБУ викрило народного депутата Кузьміних під час отримання хабаря у розмірі 558 тис. грн. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних. Наступного дня в НАБУ заявили, що нардеп проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів. Крім того, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила, що наразі Кузьміних перебуває у закладі охорони здоров’я.

2 лютого речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Кузьміних направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", в яких він просить тимчасово виключити його з фракції.