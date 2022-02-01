НАБУ: нардеп Кузьміних проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликають народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних "припинити ігнорувати виклики до правоохоронців та не боятися Закону".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"31 січня 2022 року генеральний прокурор України склала та підписала повідомлення про підозру чинному народному депутату, якого детективи НАБУ викрили «на гарячому» під час одержання 558 тис. грн. Однак, він проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого 2022 року і не з’явився до правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 31 січня 2022 року, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила по телефону слідству, що наразі Кузьміних знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде.

"Проте, ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування. Вважаємо за необхідне роз’яснити, що відповідно до положень норми п. 5 ч. 1 ст. 138 КПК України поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття", – наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис. грн. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.