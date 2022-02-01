Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
ГоловнаПолітика

Україні зараз потрібне єднання усіх сил і спільний меседж світу, - Рудик

Держава має демонструвати дії на свій захист, вважає депутатка.

Україні зараз потрібне єднання усіх сил і спільний меседж світу, - Рудик
Кіра Рудик
Фото: flickr.com

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає неправильним ділити союзників України на тих, які подобаються більше, і тих, які подобаються менше. «Ми повинні бути справді вдячними за всю допомогу, яку ми отримуємо від міжнародної спільноти», — підкреслила народна депутатка.

На її думку, заяви президента про ймовірний держпереворот нанесли інвестпривабливості України набагато більше збитків, ніж попередження західних розвідок про нарощування Росією сил на українських кордонах.

«Після заяви президента щодо державного перевороту паніка була ще яка. І ми всі будемо дуже довго відчувати результат цієї заяви, яку, до речі, він так і не спростував. А наші міжнародні партнери приїжджають делегаціями до Києва, щоб показати, що тут безпечно і що їх підтримка не лише фінансова і військова, а й політична теж», — говорить лідерка «Голосу».

За її словами, покладатися виключно на допомогу партнерів не можна, держава має теж показувати дії на свій захист.

«Зі свого боку «Голос» як українські політики, як опозиція готові працювати разом з владою, вибудовувати спільний меседж і спільну позицію. Ми маємо говорити: «у нас сильна армія, у нас сильні союзники, не потрібно панікувати». Натомість влада і далі вважає, що її недолугі кроки по вирішенню економічної кризи в Україні — це проблема американців», — обурюється парламентарка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також