Україні зараз потрібне єднання усіх сил і спільний меседж світу, - Рудик

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає неправильним ділити союзників України на тих, які подобаються більше, і тих, які подобаються менше. «Ми повинні бути справді вдячними за всю допомогу, яку ми отримуємо від міжнародної спільноти», — підкреслила народна депутатка.

На її думку, заяви президента про ймовірний держпереворот нанесли інвестпривабливості України набагато більше збитків, ніж попередження західних розвідок про нарощування Росією сил на українських кордонах.

«Після заяви президента щодо державного перевороту паніка була ще яка. І ми всі будемо дуже довго відчувати результат цієї заяви, яку, до речі, він так і не спростував. А наші міжнародні партнери приїжджають делегаціями до Києва, щоб показати, що тут безпечно і що їх підтримка не лише фінансова і військова, а й політична теж», — говорить лідерка «Голосу».

За її словами, покладатися виключно на допомогу партнерів не можна, держава має теж показувати дії на свій захист.

«Зі свого боку «Голос» як українські політики, як опозиція готові працювати разом з владою, вибудовувати спільний меседж і спільну позицію. Ми маємо говорити: «у нас сильна армія, у нас сильні союзники, не потрібно панікувати». Натомість влада і далі вважає, що її недолугі кроки по вирішенню економічної кризи в Україні — це проблема американців», — обурюється парламентарка.