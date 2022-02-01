Мова йде як про нові законопроєкти, так і про зміни до вже чинних.

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проаналізує указ президента Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ.

Про це в коментарі журналістам повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що до кінця дня ми все зрозуміємо, і оборонний комітет дасть нам розуміння, по яким позиціям потрібно терміново законопроєкт розробляти, вносити, голосувати, по яким треба зміни в існуючі законопроєкти. І так як мова йде про збільшення виплат суттєве і про збільшення термінів контрактів – треба працювати з міністерством фінансів і з бюджним комітетом, щоб врахувати це при формуванні бюджетної декларації на 2023 рік", – пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні президент підписав указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Він передбачає збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (зараз – 19 500 грн). Крім цього, передбачена система карʼєрного росту офіцерів та протягом трьох років збільшення чисельності Збройних сил України на 100 000 професійної армії. Буде створено 20 додаткових бригад ЗСУ.

Президент назвав цей указ стартом переходу Україну на професійну армію.

Рішення про зміну чисельності Збройних сил України ухвалює парламент. У липні 2021 Рада збільшила чисельність Збройних Сил України на 11 000 військовослужбовців, тобто загальна чисельність ЗСУ має становити 261 000 осіб, зокрема 215 000 військовослужбовців.