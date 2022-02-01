Корнієнко: Новий союз України, Британії та Польщі не є альтернативою іншим альянсам

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко зазначив, що новий союз України, Великої Британії та Польщі не є альтернативою іншим альянсам.

Про це він заявив журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Це не є якась альтернатива чомусь. Це не треба сприймати як альтернативу... Це не альтернатива НАТО чи ЄС, це навіть не альтернатива іншому регіональномму утворенню – так зване "Тримор'є"... Це – додаткова можливість для співпраці", – наголосив Корнієнко.

Він також зазначив, що Україна зараз дуже потребує допомоги на тлі російської загрози. При цьому Корнієнко нагадав, що Британія та Польща уже допомагають Україні, як зброєю, так і політично.

"І від себе і в Європі вони постійно про це говорять. Вони – справді дуже наші гарні промоутери", –зазначив перший віцеспікер парламенту.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прибули з візитами премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон та премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Доклано про плани на візит читайте в інтервʼю LB.ua з Моравецьким "«Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно».

Виступаючи у Верховній Раді, президент Волдоимир Зеленський заявив, що Україна, Польща та Британія створюють новий формат співпраці. Деталей формату він поки не озвучив. Керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що новий альянс буде ефективним для протистояння російської загрози.