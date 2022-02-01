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Зеленський сподівається на скору домовленість про дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Нині йде активна робота для узгодження зустрічі радників у Берліні. 

Зеленський сподівається на скору домовленість про дату зустрічі лідерів "нормандської четвірки"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на майбутніх перевоминах радників голів держав "нормандської четвірки" в Берліні буде домовлено і про зустріч самих очільників країн цього формату.

Про це він повідомив під час виступу в парламенті з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради.

"Єдність розблокувала Нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року всі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюсь – домовимось про дату наступної зустрічі лідерів держав Норманді, де, сподіваюсь, домовимось про найважливішу дату – дату настання всеосяжного миру на Сході Україні", – оголосив президент.

Про те, що радники наступного тижня зустрінуться в Берліні, було домовлено на паризькій зустрічі 26 січня. Перемовини тривали близько семи годин. Україну представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

Під час зустрічі в Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

Минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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