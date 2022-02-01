ДБР проводить обшуки в екскерівника "Нафтогазу" Коболєва, – УП

Слідчі дії проводяться за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до колишнього керівника НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва.

Про це пише УП з посиланням на джерела в ДБР та пресслужбу бюро.

За даними співрозмовників видання, ДБР обшукує помешкання Коболєва.

У пресслужбі підтвердили, що обшуки проводяться у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Коболєв був звільнений з посади голови правління НАК "Нафтогаз Україна" 28 квітня 2021 року. Того дня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Андрій Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. В "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Як з’ясувалося, Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз", щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.

Коболєв у інтервʼю LB.ua говорив, що вважає своє звільнення де-факто відміною корпоративної реформи і поверненням "Нафтогазу" в ручне керування урядом.