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Польща надасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси

Також йдеться про постачання боєприпасів.

Польща надасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси
Мариуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com

Уряд Польщі ухвалив рішення щодо надання Україні оборонної допомоги.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Хороші новини. На моє прохання Рада міністрів схвалила рішення про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", – повідомив Блащак.

Про те, що Польща вирішила надати Україні оборонну зброю, заявляв напередодні керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

1 лютого польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова надати Україні військову допомогу, зокрема боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси і дрони.

Нагадаємо, раніше в січні США відправили до України п’ять літаків з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. 1 лютого до України прибув шостий борт із США з оборонною допомогою. Поставлено 84 тонни боєприпасів. 

Юрій Корогодський, Автор новин
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