Польща надасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси

Також йдеться про постачання боєприпасів.

Уряд Польщі ухвалив рішення щодо надання Україні оборонної допомоги.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Хороші новини. На моє прохання Рада міністрів схвалила рішення про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", – повідомив Блащак.

Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt - przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicję. pic.twitter.com/H6ueqyA99F — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 1, 2022

Про те, що Польща вирішила надати Україні оборонну зброю, заявляв напередодні керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

1 лютого польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова надати Україні військову допомогу, зокрема боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси і дрони.

Нагадаємо, раніше в січні США відправили до України п’ять літаків з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. 1 лютого до України прибув шостий борт із США з оборонною допомогою. Поставлено 84 тонни боєприпасів.