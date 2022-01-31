Польща надасть Україні оборонні боєприпаси, - очільник Бюро нацбезпеки

Польща вирішила надати України оборонну зброю на тлі агресії з боку Російської Федерації.

Про це заявив очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, передає "Польске радіо".

За його словами, президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею надання військової підтримки Україні після консультацій з президентом України Володимиром Зеленським та урядом.

"Було ухвалено рішення про передачу українській стороні оборонних боєприпасів, які мають використовуватися для оборони, а не для нападу. Це рішення опрацьовується міністром оборони", - зазначив Солох.

Нагадаємо, раніше і правляча, і опозиційна партії Нідерландів висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Також відомо, що на тлі російської агресії Латвія, Литва та Естонія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin. Британія уже відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Чехія також планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також розглядаєть можливість постачання обороонної зрої Данією.

США заявили, що передадуть Україні озброєння і вертольоти, які призначалися для Афганістану.